Італія

Італійський клуб уже зв'язався з лондонцями, щоб обговорити можливий перехід аргентинця.

Рома розглядає можливість підсилення складу за рахунок вінгера Челсі Алехандро Гарначо. Римський клуб уже звернувся до представників лондонської команди, щоб дізнатися умови потенційної угоди.

За інформацією інсайдера Альфредо Педулли, пріоритетним варіантом для Роми є оренда 21-річного аргентинця на сезон-2026/27. Наразі сторони лише вивчають можливість здійснення трансферу.

Гарначо перебрався до Челсі минулого літа з Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро, однак поки не зумів повністю виправдати очікування.

У минулому сезоні він провів 43 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 8 голів і 4 результативні передачі.