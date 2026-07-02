Мюнхенська Баварія оголосила про повернення нападника Ніколаса Джексона до складу Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво німецького клубу вирішило не активувати опцію викупу 25-річного сенегальця, яка становила 64 мільйони євро.

У ЗМІ наголошувалося, що німці незадоволені високою сумою викупу гравця, хоча його роботою та прогресом був задоволений головний тренер команди Венсан Компані.

Минулого сезону Джексон провів 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Баварія офіційно оголосила про підписання Сайбарі.