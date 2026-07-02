Чемпіон Бундесліги не став активувати опцію викупу сенегальського форварда.
Ніколас Джексон, Getty Images
02 липня 2026, 18:19
Мюнхенська Баварія оголосила про повернення нападника Ніколаса Джексона до складу Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво німецького клубу вирішило не активувати опцію викупу 25-річного сенегальця, яка становила 64 мільйони євро.
У ЗМІ наголошувалося, що німці незадоволені високою сумою викупу гравця, хоча його роботою та прогресом був задоволений головний тренер команди Венсан Компані.
Минулого сезону Джексон провів 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Баварія офіційно оголосила про підписання Сайбарі.