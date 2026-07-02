Німеччина

Чемпіон Бундесліги не став активувати опцію викупу сенегальського форварда.

Мюнхенська Баварія оголосила про повернення нападника Ніколаса Джексона до складу Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво німецького клубу вирішило не активувати опцію викупу 25-річного сенегальця, яка становила 64 мільйони євро.

У ЗМІ наголошувалося, що німці незадоволені високою сумою викупу гравця, хоча його роботою та прогресом був задоволений головний тренер команди Венсан Компані.

Минулого сезону Джексон провів 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Баварія офіційно оголосила про підписання Сайбарі.