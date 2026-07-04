Італія

Туринський клуб може погодитися на трансфер бразильського захисника за 45—50 мільйонів євро.

Майбутнє центрального захисника Ювентуса Бремера залишається відкритим.

Як повідомляє Tuttosport, туринський клуб готовий розглянути продаж 29-річного бразильця за суму, нижчу за прописані в його контракті відступні.

За інформацією джерела, хоча клаусула футболіста становить 58 мільйонів євро, керівництво Ювентуса може погодитися на пропозицію в межах 45-50 мільйонів. Одним із головних претендентів на захисника залишається Баварія, яка шукає підсилення оборони.

Водночас у Турині усвідомлюють, що знайти покупця буде непросто. Причиною називають проблеми Бремера з травмами в останні роки, а також обмежену кількість ігрового часу на чемпіонаті світу-2026, що може вплинути на інтерес потенційних клубів.

Окрім Бремера, Ювентус готовий вислухати вигідні пропозиції щодо ще двох футболістів. Клуб може розлучитися з Кефреном Тюрамом або Андреа Камб'язо, якщо за них запропонують відповідну суму.

Раніше повідомлялося, що Баварія уважно стежить за ситуацією навколо Бремера, однак сам футболіст був налаштований залишитися в Турині й навіть розглядав можливість завершити кар'єру у складі "б'янконері".