Німеччина

Мюнхенці розглядають трансфер Бремера.

Мюнхенська Баварія продовжує активну роботу на трансферному ринку, маючи на меті суттєво зміцнити захисну ланку команди. За інформацією авторитетного видання Sky Italia, одним із головних кандидатів на переїзд до Мюнхена є центральний захисник туринського Ювентуса та збірної Бразилії Бремер.

Наразі будь-які офіційні переговори щодо переходу гравця відкладені. Усі думки 29-річного футболіста зосереджені на виступах за національну команду на чемпіонаті світу 2026 року.

Очікується, що ситуація з майбутнім захисника проясниться вже після недільного матчу, у якому збірна Бразилії протистоятиме команді Норвегії.

Попри предметний інтерес з боку багаторазового чемпіона Німеччини, сам Бремер зовсім не поспішає пакувати валізи. Джерела повідомляють, що бразилець повністю щасливий у стані б'янконері. Більше того, він серйозно розглядає можливість залишитися в Турині надовго і навіть завершити там свою професійну кар'єру.

У сезоні 2025/26 захисник зіграв за Стару сеньйору 31 матч у всіх турнірах, забив 4 мʼячі та віддав 3 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 35 млн євро.