Мюнхенці розглядають трансфер Бремера.
Бремер Getty Images
03 липня 2026, 22:28
Мюнхенська Баварія продовжує активну роботу на трансферному ринку, маючи на меті суттєво зміцнити захисну ланку команди. За інформацією авторитетного видання Sky Italia, одним із головних кандидатів на переїзд до Мюнхена є центральний захисник туринського Ювентуса та збірної Бразилії Бремер.
Наразі будь-які офіційні переговори щодо переходу гравця відкладені. Усі думки 29-річного футболіста зосереджені на виступах за національну команду на чемпіонаті світу 2026 року.
Очікується, що ситуація з майбутнім захисника проясниться вже після недільного матчу, у якому збірна Бразилії протистоятиме команді Норвегії.
Попри предметний інтерес з боку багаторазового чемпіона Німеччини, сам Бремер зовсім не поспішає пакувати валізи. Джерела повідомляють, що бразилець повністю щасливий у стані б'янконері. Більше того, він серйозно розглядає можливість залишитися в Турині надовго і навіть завершити там свою професійну кар'єру.
У сезоні 2025/26 захисник зіграв за Стару сеньйору 31 матч у всіх турнірах, забив 4 мʼячі та віддав 3 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 35 млн євро.