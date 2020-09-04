Лига наций

Сдержать будущего соперника сборной Украины никто не может более четырех лет.

Сборная Испании, сравняв счет в компенсированное время матча Лиги наций против Германии, установила личный рекорд — сообщает OPTA.

Испанская национальная команда неизменно забивает в последних 41-м матче, чего с ней никогда раньше не случалось.

Последним соперником, который смог удержать свои ворота на замке в поединке против "фурии рохи" была сборная Италии в финальном турнире Евро-2016.

В воскресенье, 6 сентября, Испания примет сборную Украины, лидирующую в группе 4 лиги А после победы над Швейцарией.