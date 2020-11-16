Лига наций

Главный тренер сборной Италии не сможет руководить командой в матче против Боснии и Герцеговины.

Через две недели после первого положительного теста на COVID-19 Роберто Манчини провалил и повторный анализ — сообщает Gazzetta dello Sport.

Это означает, что сборной Италии в заключительном матче группового турнира Лиги наций против Боснии и Герцеговины вновь будет руководить ассистент Манчини Альберико Эвани.

Чтобы гарантировать себе первое место и путевку в "финал четырех" вне зависимости от результатов конкурентов, Италия должна выиграть, поскольку в настоящий момент опережает лишь на 1 очко сборную Нидерландов и на 2 очка команду Польши, которые сыграют между собой.

Пока результаты под руководством Эвани радуют болельщиков: Италия обыграла в товарищеском матче Эстонию (4:0), а затем в Лиге наций оказалась сильнее Польши (2:0).