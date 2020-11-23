Лига наций

Защитник сборной Украины поделился мнением об отмененном матче Лиги наций против Швейцарии.

Футболист сборной Украины Богдан Михайличенко дал комментарий по поводу отмененного матча 6-го тура Лиги Наций между Швейцарией и Украиной программе Профутбол.

"Теперь все будет решаться не на футбольном поле, а где-то в кабинетах. Я могу сказать, что не вижу, в чем виновата сборная Украины. Мы приехали и были готовы играть, даже не основным составом", — сказал Михайличенко.

Напомним, что поединок между сборными Швейцарии и Украины был отменен из-за выявленных случаев коронавируса у игроков нашей сборной. Теперь судьбу матча должна решить Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Среди возможных вариантов решения проблемы – переигровка, техническое поражение для одной из команд или определение результата матча с помощью жеребьевки.

По возвращению в Киев все тесты украинских сборников оказались негативными.

Ранее игрок сборной Украины Ефим Конопля заявил, что Швейцарии было выгодно не позволить нашей сборной сыграть.