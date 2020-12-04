Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберeт лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

После определения лучших вратарей, центральных, крайних защитников и полузащитников мы переходим к линии нападения.

Как и обычно, мы рассмотрели множество кандидатур. Стоит отдать должное за огромный вклад в историю Реала и великолепную игру Сантьяго Бернабеу, Эмилио Бутрагеньо, Амансио Амаро, Хуанито, Предрагу Миятовичу, Сантильяне, Раймону Копа, Ивану Саморано, Роналдо, Фернандо Морьентесу и Кариму Бензема, но в финальную шестерку они не попали.

Мы остановили выбор на Альфредо Ди Стефано, Ференце Пушкаше, Рауле, Уго Санчесе, Криштиану Роналду и Пако Хенто.

Альфредо Ди Стефано

Выступал за команду: 1953-1964 гг

Матчи: 344

Голы: 266

Ди Стефано родился 4 июля 1926 года в столице Аргентины Буэнос-Айросе в семье бывшего футболиста. Папа Альфредо завершил карьеру из-за травмы и занимался фермерством. Примечательно, что у Ди Стефано были французские, итальянские и даже ирландские корни. Жизнь аргентинца могла сложиться куда проще — его отец хотел, чтобы Альфредо работал на ферме, и был против мечты сына стать футболистом.

В спорт №1 Ди Стефано попал с долей везения. Однажды к нему домой пришел друг отца, бывший голкипер Ривер Плейт. Тогда тот работал электриком и завел беседу с мамой Альфредо, которая рассказала о таланте своего сына. Уже через пару недель Ди Стефано получил приглашение на просмотр в Ривер Плейт. Как можно догадаться, 17-летний Альфредо смог впечатлить тренеров и уже через год дебютировал за основную команду в рамках товарищеского поединка.

Ди Стефано перебрался в Реал транзитом через колумбийский Мильонариос. Нападающий приглянулся тогдашнему президенту Сантьяго Бернабеу. Переход аргентинца покрыт тайной. На футболиста также претендовала Барселона. Оба клуба вели переговоры, а Мильонарис не соблюдал никаких договоренностей и параллельно обсуждал сделку с Ювентусом. К разрешению конфликта подключился ФИФА и постановил, чтобы Ди Стефано провел по два года в каждом из клубов, однако каталонцев такое не устроило и они продали свою часть прав на игрока.

Найти большое количество записей игры Альфредо довольно трудно, но на тех, что доступны видно сразу несколько определяющих качеств легенды мадридского Реала: скорость, техника и легкость. Ди Стефано беззаботно уходил от соперников и очень здорово обращался с мячом. При этом, делая все на высокой скорости. Не зря он получил прозвище "Белокурая стрела".

Ди Стефано очень любил футбол и благодарен ему за то, что он имел в своей жизни. Несколько цитат, которые дадут понимание о том, чем был футбол для аргентинца:

"Забивать голы — это как заниматься сексом: все могут это делать, но никто — так, как я".

"Я не хотел, чтобы из меня делали икону. Все, что я хотел — играть. А чтобы играть, нужно бегать и потеть".

"Финалы существуют не для того, чтобы играть в них — финалы существуют, чтобы в них побеждать".

Ди Стефано стал настоящим воплощением Реала в период с 1953 по 1964 годы, символом успеха, которого добились мадридцы. Тогда испанский клуб смог завоевать пять кубков Лиги чемпионов. Нападающий и после окончания карьеры остался в Реале, став почетным президентом.

Примечательно, что Ди Стефано успел поиграть за три национальных сборных — Аргентину, Колумбию и Испанию, но умудрился так ни разу и не сыграть на чемпионате мира.

Ференц Пушкаш

Выступал за команду: 1958-1966 гг

Матчи: 223

Голы: 195

Еще один представитель того Реала, который загребал "ушастые" кубки один за одним — Ференц Пушкаш. Венгр родился 1 апреля 1927 года в бедной семье. И у Ференца было на кого равняться в футбольном плане — его отец тоже был бывшим футболистом, а затем работал и помощником тренера. Интересно, что изначально у семьи была немецкая фамилия Пурцельд, но ее сменили из-за усиления националистических настроений в обществе.

В десятилетнем возрасте Ференц провернул очень интересную махинацию — Пушкаш, узнав, что его двенадцатилетнего друга взяли в академию Кишпешта, пришел в клуб и попросил взять его с поддельным свидетельством о рождении на имя Миклоша Ковача, утверждая, что он — сын бывшего работника клуба и очень талантлив. История циклична, свой шанс Пушкаш в основной команде получил из-за эпидемии гриппа, которая подкосила большое количество игроков основы. Уже в третьей игре в основе он смог отметиться голом.

Вскоре Кишпешт стал армейским Гонведом, а Пушкаш стал военнослужащим венгерской армии — сразу майором! Именно отсюда пошло обилие прозвищ, которые сопровождали нападающего во время его карьеры. Пушкаш поехал на Олимпиаду в составе сборной, где смог проявить себя с лучшей стороны, забивая решающие голы в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира. Далее "могучих мадьяров" ждал чемпионат мира-1954. Венгрия уступила в финале сборной ФРГ, хотя на групповой стадии обыграла их со счетом 8:3.

Как часто бывает в таких случаях, всю вину повесили на сильнейшего. С этой критикой Пушкашу пришлось жить два года, а затем он решил эмигрировать в Испанию. Федерация футбола Венгрии затребовала для своей легенды пожизненную дисквалификацию, но УЕФА ограничился двухлетним баном. Такой срок без футбола обратился для нападающего 30 лишними килограммами.

Разговор между тренером Реала Луисом Карнильей и администратором команды Антонио Кальдероном приблизительно был следующим:

- Президент подписал контракт с Пушкашем!

- И что мы будем делать с его пузом? – воскликнул тренер.

- А это уже ваша задача – сделать так, чтобы он его сбросил.

Пушкашу пришлось некоторое время терпеть насмешки из-за своей физической формы, но вскоре он смог заткнуть всех. В своем дебютном матче Ференц оформил хет-трик, а в первом сезоне забил 25 голов. Критики поумолкли, а в адрес венгра уже звучали оды. Пушкаш вместе с Альфредо ди Стефано уничтожал оборону соперника и прославлял Реал во всем мире.

Во втором сезоне в Реале Пушкаш забил 47 голов и получил награду Пичичи. "Майор" в дальнейшем еще трижды выиграет звание лучшего бомбардира, три титула Кубка чемпионов и пять раз триумфует в национальном первенстве Испании. Особого внимания достоин финал Кубка чемпионов 1960 года, когда Реал обыграл Айнтрахт со счетом 7:3 — Ди Стефано отметился тремя голами, но Пушкаш забил четыре.

У Пушкаша был необычный для мужчины 36-й размер обуви, но его левая нога наводила страх на всех. Как говорил один из его бывших партнеров:

"Никогда не видел такого футболиста. Не знаю, как лучше объяснить. Понимаете, у Ференца нет левой ноги, у него на этом месте еще одна рука".

Рауль

Выступал за команду: 1994-2010 гг

Матчи: 741

Голы: 324

Ассисты: 111

Рауль родился в июне в 1977 году в семье преданного болельщика Атлетико. Очевидно, что испанец с юного возраста отправился в академию "матрасников", но пробыл там всего лишь два года, после чего его переманил Реал. Уже в семнадцатилетнем возрасте Рауль подписал первый профессиональный контракт с "королевским клубом" и вскоре дебютировал за первую команду. Произошло это в возрасте 17 лет и 124 дней, что стало рекордом клуба.

Символично, что первый гол в футболке "сливочных" испанец забил в ворота Атлетико. То взятие ворот стало одним из девяти, которые удались нападающему в том сезоне. Также нужно отметить, что молодой форвард выиграл чемпионский титул. Каждый последующий сезон Рауль впечатлял все больше и больше и в возрасте двадцати лет выиграл долгожданную Лигу чемпионов.

В начале двухтысячных в Реале началась глобальная перестройка и покупка нового звездного состава, однако Рауль был неприкасаемым футболистом. Свой незыблемый авторитет испанец подтверждал результатом. Золотая бутса в 1999 и 2001 году и пять подряд титулов лучшего игрока Испании говорят о многом. Несмотря на звездный статус Роберто Карлоса, Фигу, Зидана и Бекхема, Рауль был бессменным капитаном мадридцев семь лет, с 2003 года.

Нападающий, возможно, не был таким зрелищным футболистом как некоторые партнеры по команде. Игра Рауля была и сложна, и проста. Не преуменьшая его заслуг в других компонентах хочется сказать, что он был мастером и хищником в чужой штрафной, всегда находясь в нужном месте и был готов подставить ногу или протолкнуть мяч в ворота.

Рауль остается рекордсменом команды по количеству проведенных матчей — 741 за 16 лет игровой карьеры. Касильяс мог его обойти, но остановился на отметке в 725 игр. Из играющих за "сливочных" ныне можно выделить лишь Рамоса, у которого 660 поединков. До появления Роналду и Месси Рауль был одним из самых результативных игроков чемпионата Испании за всю историю, самым результативным в Реале и Лиге чемпионов, но португалец и аргентинец переписали историю, отправив Гонсалеса Бланко на второй план.

Говорить об уходе Рауля из Реала можно долго. В особенности, длительных речей в свой адрес заслуживает Флорентино Перес, который в очередной раз некрасиво поступил с легендой клуба, но на его место с точки зрения авторитета, а не позиции, пришел Криштиану Роналду, а тут уже критиковать функционера не за что. Может, Рауль и не запомнился шедевральными голами, но он стал настоящей легендой Реала. Как сам говорил нападающий: "Красота гола заключается в его значении".

Пако Хенто

Выступал за команду: 1953-1971 гг

Матчи: 761

Голы: 252

Пако Хенто родился в кантабрийской деревне недалеко от Сантандера в семье фермера. Отец прививал ему умение трудиться, потому уже в начале своего футбольного пути испанец отличался выносливостью. Когда Пако не был занят работой, он играл в футбол вместе со своими братьями. Началась карьера Хенто в Нуэве Мантаньо, Астерильо и Райо Кантабрии. Девятнадцатилетнего футболиста заметил более крупный игрок — Расинг. Сантандерцы не смогли пройти мимо реактивного нападающего .

Глава "Расинг" у Хенто получилось непродолжительной, ведь довольно быстро он смог привлечь внимание мадридского Реала. Пако смог впечатлить всех и оправдать вложенные средства уже в Латинском кубке. В первом финальном поединке мадридцы уступали Реймсу со счетом 0:2, но смогли отыграться и добиться победы со счетом 4:3. Результативную передачу на решающий гол отдал именно Пако Хенто.

В 1957 году Реал встречался с Фиорентиной на своем поле — Хенто действительно "зажег" в той игре. Сперва Пако заработал пенальти для Ди Стефано, а затем и сам отметился забитым голом, установив итоговый счет — 2:0. Еще одним финалом с акцентом на Хенто можно назвать и матч 1958 года против Милана. Тогда счет был 2:2 и игра перешла в дополнительное время. На 107-й минуте Хенто разобрался с Мальдини на фланге и поразил ворота соперника, забив решающий гол в матче.

Несколько позже Хенто удостоился чести носить капитанскую повязку "сливочных" — она досталась ему после ухода Альфредо ди Стефано. Пако не остановился в завоевании Кубков Европейских чемпионов и сделал это еще раз - в финале мадридцам противостоял Партизан (2:1). Капитан Хенто выводил на поле состав, который состоял исключительно из испанцев.

Последним матчем за Реал для Пако стал финал Кубка обладателей кубков против Челси. Первый поединок завершился со счетом 1:1, а в переигровке мадридцы уступили сопернику со счетом 1:2, не дав легенде уйти на хорошей ноте. Испанец провел в Реале 18 сезонов и ныне остается примером для подражания на Пиренеях. Шесть Кубков европейских чемпионов говорят о многом. Человек-эпоха и один из самых легендарных футболистов клуба.

Уго Санчес

Выступал за команду: 1985-1992 гг

Матчи: 252

Голы: 190

Уго Санчес родился в Мехико и ему на роду было написано стать спортсменом. Папа играл в футбол на профессиональном уровне, а мама занималась волейболом. Влияние родителей не могло не сказаться — маленький Уго все время проводил с мячом, а судьба завела его в академию УНАМ Пумас. Семнадцатилетний мексиканец подписал свой первый контракт, уже имея за плечами игры в футболке молодежной сборной.

Возможно, нападающий не оказал столь большое влияние в игровом плане, но его приход вполне можно считать одним из факторов первого с момента основания клуба титула. В период межсезонья мексиканец ездил в США, где на правах аренды выступал за Сан-Диего Соккерс. Уго Санчес замечательно работал с мячом, обладал роскошной техникой и легко навязывал борьбу на "втором этаже" более высоким оппонентам (при своих то 174 см).

За два таких вояжа мексиканский нападающий забил 26 голов в 32 поединках и слух о нем добрался и до Европы. Ухватить Уго Санчеса удалось Атлетико Мадрид. В первом сезоне нападающий отметился лишь восемью голами, но затем выиграл трофей Пичичи, а "матрасники" стали вторыми, обогнав Реал. "Сливочные" сразу же заинтересовались Санчесом, а тот отвечал взаимностью в прессе:

"Мое первое желание — это перейти в Реал. Моя цель в Атлетико уже достигнута. Сейчас я стремлюсь к более высоким целям". Такое было негативно встречено болельщиками Атлетико, но Санчес, проводя последний матч за "матрасников", поцеловал эмблему, уходя на замену. Предательство Уго в "красно-белой" части Мадрида не забудут, но обвинить его в непрофессионализме никто не посмеет.

Более высокий уровень партнеров в Реале сыграл свою роль — Санчес расцвел при более мастеровитых одноклубниках. За пять сезонов мексиканский бомбардир наколотил 190 мячей, четырежды завоевал награду Пичичи. Голы Санчеса помогли "королевскому" клубу вернуть чемпионский титул спустя шесть лет. Отметим, что Уго имел очень зрелищный навык — немалое количество голов Санчес забил в падении через себя или боковыми ножницами.

"Мой самый больший недостаток в том, что я — победитель, и многим людям это не нравится, потому что они мне завидуют", — такого мнения о себе был Санчес.

Криштиану Роналду

Выступал за команду: 2009-2018 гг

Матчи: 438

Голы: 450

Ассисты: 132

Вы можете не знать о Пако Хенто или Уго Санчесе, но даже необязательно смотреть футбол, чтобы понимать, что Криштиану Роналду — это живая, действующая эпоха мирового футбола. Когда португалец завершит карьеру, о нем будут помнить еще века. Родился Криштиану на острове Мадейра в Португалии. Как довольно часто бывает, в бедной семье. Начинал свою футбольную карьеру португалец в Спортинге из Лиссабона.

Ласло Белени, с которым недавно у Яремчука был конфликт, пригласил молодого Криштиану на спарринг первой команды против Риу Аве. Игра завершилась со счетом 5:0, а Роналду впечатлил тренерский штаб. Карьера португальца набирала обороты и вскоре он заинтересовал Манчестер Юнайтед и лично сэра Алекса Фергюсона, который впоследствии стал ему футбольным отцом. Однако у Роналду все заладилось не сразу, Криштиану нужно было время, чтобы привыкнуть к более контактному футболу в Англии.

Вместе с "красными дьяволами" Роналду выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и получил Золотой мяч. После этого мечта Криштиану сбылась — нападающий очень хотел играть за Реал и, став самым дорогим футболистом в истории, сменил клубную прописку. С первых же поединков за мадридцев Криштиану начал отрабатывать каждый заплаченный за него евро, забивая гол за голом. Изначально португалец выступал под девятым номером, но вскоре Рауль ушел и заветная семерка досталась португальцу.

Роналду был именно тем футболистом на поле, который делал разницу. У португальца не было больших спадов ни при одном из тренеров. Его место всегда было неприкасаемым, а авторитет незыблемым. Криштиану вместе с Реалом добился успеха и в индивидуальном, и в командном направлении. Четыре Золотых мяча и четыре победы в Лиге чемпионов. Буквально этим предложением можно описать карьеру португальца.

Сколько бы лет не было Роналду, но он ни разу не снижал к себе требования, и изо дня в день работает над самоусовершенствованием:

"Вы не достигнете ничего без упорной работы. Посвящать всего себя любимому делу и прилагать все усилия — это наиболее важные принципы для меня. Жизнь, как загадка, и каждый день есть новая часть головоломки, которую необходимо поставить на свое место. Чтобы достичь успеха, вы должны соблюдать правила и дисциплину".



Редакция Football.ua считает, что трио нападения Реала в символической сборной составят Криштиану Роналду, Альфредо Ди Стефано и Рауль. Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять это место в легендарном составе?

ВАЖНО!

Для удобства выбора предлагаем вам три голосования. В первом вам нужно выбрать лучшего нападающего Реала всех времен, во втором — того, кого вы видите следующем после своего фаворита и т.д. Итоговое трио по мнению болельщиков составят победители (повторятся они, естественно, не могут) каждого голосования.

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