Испания

Французский специалист уверен, что Антуан Гризманн прибавит в игровом плане.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящей работы Барселоны на ближайшем трансферном окне. Опытный специалист уверен, что "сине-гранатовые" подпишут нового нападающего.

"Барселона всегда покупала величайших игроков. Лично я не уверен, что Суареса необходимо менять. Однако каталонцы могут подписать еще одного нападающего, потому что Суаресу и Месси необходим кто-то еще в связку, чтобы забивать больше голов".

"Гризманн? Я все еще думаю, что на каком-то этапе он начнет забивать. Сейчас он не выглядит полностью адаптированным. Возможно, после карантина Антуан будет выглядеть свежее, ведь он по-прежнему остается хорошим бомбардиром".

"Несмотря на это, я уверен, что Барселона подпишет еще одного нападающего", — приводит слова Венгера Goal.com со ссылкой на beIN SPORTS.

Напомним, различные спортивные СМИ уже не первый месяц связывают с Барселоной форварда Лаутаро Мартинеса, однако Интер отказывается отпускать аргентинца менее чем за 111 миллионов евро. Из-за финансового кризиса "сине-гранатовые" пока не могут позволить себе тратить такие суммы.