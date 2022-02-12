Испания

Наставник Барселоны поделился мнением о борьбе за топ-4.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес рассказал о том, какие цели клуб ставит перед собой в текущем сезоне.

Специалист не стал отрицать возможность непопадания в зону Лиги чемпионов по итогам чемпионата.

"Наша цель — зона Лиги чемпионов, но мы ничего не исключаем. Сейчас мы чувствуем уверенность в своих силах, но может произойти что угодно.

Сейчас мы стали играть более интенсивно, применяем высокий прессинг. Я доволен прогрессом команды, если парни не будут останавливаться — все получится", — привоидт слова Хави Marca.

В следующем туре подопечные Хави встретят в дерби с Эспаньолом.

Матч Эспаньол – Барселона в 24-м туре Примеры состоится в воскресенье, 13 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник Адама Траоре пропустил тренировку Барселоны накануне поединка.