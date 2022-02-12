Наставник Барселоны поделился мнением о борьбе за топ-4.
хави эрнандес, getty images
12 февраля 2022, 16:28
Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес рассказал о том, какие цели клуб ставит перед собой в текущем сезоне.
Специалист не стал отрицать возможность непопадания в зону Лиги чемпионов по итогам чемпионата.
"Наша цель — зона Лиги чемпионов, но мы ничего не исключаем. Сейчас мы чувствуем уверенность в своих силах, но может произойти что угодно.
Сейчас мы стали играть более интенсивно, применяем высокий прессинг. Я доволен прогрессом команды, если парни не будут останавливаться — все получится", — привоидт слова Хави Marca.
В следующем туре подопечные Хави встретят в дерби с Эспаньолом.
Матч Эспаньол – Барселона в 24-м туре Примеры состоится в воскресенье, 13 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что полузащитник Адама Траоре пропустил тренировку Барселоны накануне поединка.