Испания

Клуб офіційно розпочав реконструкцію арени.

Каталонська Барселона оголосила, що не буде грати наступного сезону на своєму домашньому стадіоні.

Міська рада та клуб домовились про оренду Олімпійського стадіону імені Л'юіса Компаніса на сезон-2022/23. Домашній стадіон "блаугранас" Камп Ноу закривається на реконструкцію.

Окрім матчів, Барселона має право також тренуватись та проводити прес-конференції на арені.

Відзначимо, що Олімпійський стадіон був побудований у 1927 році, а із 1997 по 2009 роки на ньому грав Еспаньол.

Місткість стадіону складає 55 926 глядачів.

Раніше стали відомі борги, які має клуб перед Жераром Піке.