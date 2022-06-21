Клуб офіційно розпочав реконструкцію арени.
олімпійський стадіон, getty images
21 червня 2022, 17:30
Каталонська Барселона оголосила, що не буде грати наступного сезону на своєму домашньому стадіоні.
Міська рада та клуб домовились про оренду Олімпійського стадіону імені Л'юіса Компаніса на сезон-2022/23. Домашній стадіон "блаугранас" Камп Ноу закривається на реконструкцію.
Окрім матчів, Барселона має право також тренуватись та проводити прес-конференції на арені.
Відзначимо, що Олімпійський стадіон був побудований у 1927 році, а із 1997 по 2009 роки на ньому грав Еспаньол.
Місткість стадіону складає 55 926 глядачів.
Раніше стали відомі борги, які має клуб перед Жераром Піке.