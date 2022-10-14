Іспанія

Гра між Реалом та Барселоною відбудеться 16 жовтня.

Барселона у матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги зіграє проти мадридського Реалу у спеціальній формі. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".

Каталонський клуб повідомив, що на футболках футболістів буде розміщено логотип репера Дрейка. Це буде зроблено згідно з партнерською угодою зі Spotify.

"Одна з основних ідей альянсу Барселони та Spotify – об'єднати футбол та музику, щоб залучити нову аудиторію по всьому світу", – йдеться у заяві іспанського клубу.

Нагадаємо, матч Реал – Барселона відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.