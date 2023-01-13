Іспанія

Функціонер дав коментар щодо нещодавнього скандалу.

Напередодні іспанські ЗМІ поширили інформацію про те, що каталонська поліція встановила факти розкриття змісту контрактів гравців колишнім керівництвом Барселони.

Експрезидент Барселони Жозеп Бартомеу заявив, що не зливав ніяких деталей контрактів футболістів, у тому числі і Ліонеля Мессі.

"Я хочу пояснити, що я не робив жодних зливів інформації по контрактам, не санкціонував їх і не знав ні про який витік.

Ми ображали Мессі? Я повторюю те, що говорив публічно з різних приводів: відпустити Лео Мессі, найкращого гравця в історії футболу, було історичною помилкою", — сказав Бартомеу у коментарі La Vanguardia.

Щодо образ Ліонеля з боку колишніх керівників клубу, то екс головний юрист клубу Роман Гомес Понті називав його "каналізаційним щуром".