Іспанія

Польський форвард висловився після перемоги над Реалом.

Каталонська Барселона напередодні здолала мадридський Реал у фінальному матчі за Суперкубок Іспанії.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії

Після завершення гри нападник "блаугранас" Роберт Левандовські, на рахунку якого один із забитих м’ячів його команди та гольовий пас, розповів про власні емоції від здобуття першого трофею за клуб.

"Ми переживаємо чудовий момент. Суперкубок Іспанії — титул, на який ми заслуговуємо своєю грою в останніх матчах.

Тепер ми всі повинні продовжувати наполегливо працювати всі разом для того, щоб продовжувати боротьбу та виграти ще більше титулів за підсумком цього сезону.

Я вірю, що Барселона може й надалі боротись за трофеї, тому що ми маємо для цього все необхідне.

Перед грою ми мали розмову з Гаві. Я тоді сказав, що він повинен триматись поруч зі мною, і тоді ми зможемо зробити великі речі. Але я тоді навіть не міг уявити, що ми будемо настільки успішними", — заявив польський виконавець.

Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.