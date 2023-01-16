Іспанія

Президент каталонського клубу висловився після перемоги над Реалом.

У фінальному протистоянні за Суперкубок Іспанії зразка 2023 року каталонська Барселона переграла свого одвічного супротивника — мадридський Реал.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії

Завершення гри президент "блаугранас" Жоан Лапорта розповів про власні враження стосовно гри команди.

"Суперкубок Іспанії — особливий трофей для клубу, але я не хочу когось окремо виділяти в контексті нашої загальної перемоги. Сьогодні виграла вся Барселона. Нам не вистачало титулу для того, щоб підтвердити правильність нашого шляху. Тепер він у нас є — рушаймо далі.

Барса зіграла на відмінному рівні. Педрі — чарівник, Бускетс — надійний та геніальний водночас, Хаві — відмінний керманич. Усі були чудові.

Реал також був справді гідним суперником. Цей клуб знає, як перемагати і як програвати, і тому їхній футбол сьогодні був дуже витонченим. Флорентіно Перес, до речі, після гри сказав кілька добрих слів на адресу Бускетса з приводу його 701 гри за Барселону.

Суперкубок — особливий трофей, тому що це Суперкубок. Вітаємо Федерацію! Організація турніру була надзвичайною, і ми всі відчували гордість за країну.

Але титул також особливий ще й тому, що ми сказали, що повернемо радість уболівальникам Барселони. Це перший титул ери Хаві, а перший успіх, як відомо, сприймається дуже схвально.

Я переконаний, що Хаві володіє потрібними знаннями, особистістю, розумінням власного стилю гри в футбол, і саме тому команда сьогодні зіграла таким чином. Хаві — наш показник якості. Ми дуже пишаємося тренером і всім його штабом. Він сприймає кожний новий виклик із великою пристрастю.

Барселона дуже страждала останнім часом, але ми вміли терпіти. Цей трофей — дуже хороша винагорода за ці страждання. Відвідуваність на Камп Ноу наразі одна з найвищих за останні роки, але фанатам не вистачало титулу", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.