Польський нападник — про своє майбутнє.
Роберт Левандовські, getty images
13 червня 2023, 00:33
Нападник Барселони Роберт Левандовські не збирається переходити в чемпіонат Саудівської Аравії.
"Я не думаю про пропозицію з Саудівської Аравії..., тому що нема про що думати. У мене інші пріоритети. Я дивлюся і бачу, що відбувається [в Саудівській Аравії], але це мене не стосується", — наводить слова поляка Фабріціо Романо.
У поточному сезоні польський нападник провів 46 матчів на клубному рівні: на його рахунку 33 голи та вісім результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Левандовські демонстрував найгіршу результативність з 2016 року.