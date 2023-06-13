Іспанія

Польський нападник — про своє майбутнє.

Нападник Барселони Роберт Левандовські не збирається переходити в чемпіонат Саудівської Аравії.

"Я не думаю про пропозицію з Саудівської Аравії..., тому що нема про що думати. У мене інші пріоритети. Я дивлюся і бачу, що відбувається [в Саудівській Аравії], але це мене не стосується", — наводить слова поляка Фабріціо Романо.

У поточному сезоні польський нападник провів 46 матчів на клубному рівні: на його рахунку 33 голи та вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Левандовські демонстрував найгіршу результативність з 2016 року.