Лига Европы

Испанский специалист прокомментировал победу в Греции.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о победе его команды в матче 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса (1:0).

"Мы идем к цели день за днем, игра за игрой, потому что в этом процессе есть много вещей, которые я хочу улучшить, много вещей, которые еще не позволяют нам больше доминировать на поле в матчах".

"В то же время, игроки Арсенала играют с огромным желанием в сердце, отношением и преданностью. К примеру, у нас в матче против Олимпиакоса играли при футболиста, у которых есть травмы, но это им не помешало сражаться в поединке", — сказал Артета BT Sport.

Также вашему вниманию видео гола и обзор матча между Олимпиакосом и Арсеналом.