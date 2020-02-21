Испанский специалист прокомментировал победу в Греции.
Микель Артета, getty images
21 февраля 2020, 06:26
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о победе его команды в матче 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса (1:0).
"Мы идем к цели день за днем, игра за игрой, потому что в этом процессе есть много вещей, которые я хочу улучшить, много вещей, которые еще не позволяют нам больше доминировать на поле в матчах".
"В то же время, игроки Арсенала играют с огромным желанием в сердце, отношением и преданностью. К примеру, у нас в матче против Олимпиакоса играли при футболиста, у которых есть травмы, но это им не помешало сражаться в поединке", — сказал Артета BT Sport.
Также вашему вниманию видео гола и обзор матча между Олимпиакосом и Арсеналом.
Мы идем день за днем и игра за игрой, потому что в этом процессе есть много вещей, которые я хочу улучшить, много вещей, которые я вижу, которые не позволяют нам больше доминировать в игре и лучше создавать больше ситуаций ». Артета рассказала BT Sport.
«В то же время, они играют с огромным сердцем, отношением и преданностью — так, как они выслеживали, у нас есть три игрока с судорогами и травмами, и они все еще продолжали, так что поверьте им».