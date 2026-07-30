Ліга Європи

Football.ua розповідає, де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи.

У четвер, 30 липня на стадіоні Тумба в Греції відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА між грецьким ПАОКом та київським Динамо.

ПАОК — Динамо Київ. Напередодні

Динамо чудово розпочало поєдинок і вже на третій хвилині відкрило рахунок завдяки голу Володимира Бражка. Проте ПАОК ще до перерви перевернув хід гри, а на початку другого тайму збільшив перевагу до двох м'ячів. Гол Джастіна Лонвейка повернув інтригу, але попри кілька чудових шансів, зокрема удар Матвія Пономаренка у стійку, кияни не змогли врятувати матч і поступилися з рахунком 2:3.

Де і як дивитися матч ПАОК — Динамо Київ?

Єврокубковий матч на території України покаже телеканал 2+2. Початок гри — о 20:45 за київським часом.

У минулому сезоні Динамо Київ посіло лише четверте місце в УПЛ, але виграло Кубок України. ПАОК зайняв третє місце в чемпіонаті Греції.