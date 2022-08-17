Кучер — про старт у єврокубках: Хлопці горять бажанням, хочуть вже грати, але потрібно не перегоріти

Ліга Європи

Головний тренер дніпрян поспілкувався із пресою.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер поділився думками з приводу першого матчу проти АЕК Ларнака у плей-оф раунді Ліги Європи.

"Це дебют для мене та команди. Готуємось у плановому режимі. Хлопці горять бажанням, хочуть вже грати. Треба не перегоріти. Очікуємо на завтрашню зустріч.

Чи задоволений я кадрами у клубі? Не бачу сенсу про це говорити. Є 11-15 гравців — це не важливо. Хто хоче грати — буде виходити та грати за країну, за своє місто, за команду. Цим все буде сказано.

У нас мета — потрапити у групу Ліги Європи. Я не бачу іншої цілі. Довбик до Італії? Завтра будуть грати тільки здорові хлопці. І Артем", — сказав Кучер.