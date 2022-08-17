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  • Ліга Європи

    17 серпня 2022, 18:50

    Кучер — про старт у єврокубках: Хлопці горять бажанням, хочуть вже грати, але потрібно не перегоріти

    Головний тренер дніпрян поспілкувався із пресою.

    Олександр Кучер, СК Дніпро-1
    Олександр Кучер, СК Дніпро-1 17 серпня 2022, 18:50

    Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер поділився думками з приводу першого матчу проти АЕК Ларнака у плей-оф раунді Ліги Європи.

    "Це дебют для мене та команди. Готуємось у плановому режимі. Хлопці горять бажанням, хочуть вже грати. Треба не перегоріти. Очікуємо на завтрашню зустріч.

    Чи задоволений я кадрами у клубі? Не бачу сенсу про це говорити. Є 11-15 гравців — це не важливо. Хто хоче грати — буде виходити та грати за країну, за своє місто, за команду. Цим все буде сказано.

    У нас мета — потрапити у групу Ліги Європи. Я не бачу іншої цілі. Довбик до Італії? Завтра будуть грати тільки здорові хлопці. І Артем", — сказав Кучер.

    Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК відбудеться у четвер, 18 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.

    Люди

    Олександр Кучер

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    Джерела

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