Ліга Європи

Оєр Санхурхо поділився очікуваннями від матчу проти Дніпра-1.

Захисник кіпрського АЕКу Оєр Санхурхо прокоментував майбутній поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"Ми дуже схвильовані, тому що нас чекає дуже важливий матч. Буде важко, тому що Дніпро-1 — дуже хороша команда с талановитими гравцями. Але я вірю в нас, в наші аргументи. Завтра ми хочемо отримати хороший результат.

Для мене це новий досвід. В Осасуні, де я грав 14 років, ми не могли виступати в єврокубках, тому що в Іспанії дуже сильний чемпіонат. Щоб грати в Європі, треба було потрапити у топ-6. Осасуна — хороший клуб, але не топовий.

В команді я почуваю себе добре. У мене хороші стосунки з партнерами, з тренером, працівниками клубу. Я дружу з партнерами по команді, ми як одна родина. Я відчуваю себе дуже комфортно на Кіпрі", — сказав Санхурхо на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК відбудеться у четвер, 18 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.