Ліга Європи

Хосе Луїс Ольтра розповів, чого він очікує від матчу з Дніпром-1.

Головний тренер АЕКу Хосе Луїс Ольтра прокоментував майбутній поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи проти Дніпра-1.

"Завтра у нас буде можливість створити історію — пройти у груповий етап Ліги Європи. На нашому шляху стоїть дуже хороша, організована та дисциплінована команда. Ми маємо провести довершений матч, боротися з першої до останньої хвилини, щоб наблизити нас до своєї мети – пройти далі.

Те, що Дніпро-1 давно не проводив офіційні матчі – це факт. Проте вони мали спаринги і тренерський штаб аналізував їх. Ми бачили модель гри, бачили практично всіх виконавців. Найважливіше це наша гра, а це гра при стандартах та інші аспекти. Саме це мене цікавить найбільше", - сказав Ольтра на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК відбудеться у четвер, 18 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.