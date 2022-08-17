Ліга Європи

Олександр Сваток відповів на запитання журналістів перед матчем із АЕКом.

Захисник Дніпра-1 Олександр Сваток прокоментував майбутній матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти кіпрського АЕКу.

"Клуб з самого початку ставив завдання потрапити до єврокубків. Ми вокинали це завдання. Всі гравці сповненні бажання потрапити до групового етапу.

Нас добре зустріли у Кошице. Тут створені гарні умови для підготовки до матчу. Всі місцеві бажають нам успіху. Багато тут й людей з України, підходили до нас, та бажали найліпшого у матчі.

Всі гравці знаходяться у доброму фізичному стані, на сто відсотків, що ми й сподіваємось продемонструвати у матчі з АЕКом. Хочемо показати найкращу гру. Ми вивчали те, як грає наш суперник. Це досвідчена та технічна команда, яка має у своєму составу багато гравців високого класу", - сказав Сваток на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК відбудеться у четвер, 18 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.