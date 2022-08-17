Олександр Сваток відповів на запитання журналістів перед матчем із АЕКом.
ОЛЕКСАНДР СВАТОК, ФОТО СК ДНІПРО-1
17 серпня 2022, 18:57
Захисник Дніпра-1 Олександр Сваток прокоментував майбутній матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти кіпрського АЕКу.
"Клуб з самого початку ставив завдання потрапити до єврокубків. Ми вокинали це завдання. Всі гравці сповненні бажання потрапити до групового етапу.
Нас добре зустріли у Кошице. Тут створені гарні умови для підготовки до матчу. Всі місцеві бажають нам успіху. Багато тут й людей з України, підходили до нас, та бажали найліпшого у матчі.
Всі гравці знаходяться у доброму фізичному стані, на сто відсотків, що ми й сподіваємось продемонструвати у матчі з АЕКом. Хочемо показати найкращу гру. Ми вивчали те, як грає наш суперник. Це досвідчена та технічна команда, яка має у своєму составу багато гравців високого класу", - сказав Сваток на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК відбудеться у четвер, 18 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.