До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера АЕКа Давіда Бадії.
Давід Бадія, cyprus-digest.com
17 серпня 2022, 17:19
Завтра, 18 серпня, Дніпро-1 проведе свій дебютний єврокубковий матч. Суперником української команди з раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи стане кіпрський АЕК.
Напередодні, 17 серпня, о 19:30 за київським часом розпочнеться прес-конференція головного тренера АЕКу Давіда Бадії та одного з футболістів команди.
Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК відбудеться у четвер, 18 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.