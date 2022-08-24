Ліга Європи

До складу делегації дніпрян увійшли 20 футболістів.

Сьогодні, 24 серпня, Дніпро-1 вирушив на Кіпр для проведення матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти АЕКу. Про це повідомляє прес-служба дніпрян.

До складу делегації команди Олександра Кучера, яка після Кіпру одразу вирушить на матч УПЛ проти київського Динамо у Львів, увійшли 20 футболістів.

Воротарі: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Валерій Юрчук, Макс Валеф.

Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Габріел Бузанелло, Сергій Логінов, Олександр Сваток.

Півзахисники Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Володимир Танчик.

Форварди: Артем Довбик, Артем Громов.

Зазначимо повернення після травми Олексія Гуцуляка. Не обійшлося і без втрат — через травми не вирушили на ігри Еміліано Пуріта, Валерій Лучкевич та Сергій Горбунов. Також через дискваліфікацію матч пропустить Едуард Сарапій, який отримав червону картку у першій грі.

Нагадаємо, матч АЕК – Дніпро-1 відбудеться у четвер, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь кіпріотів.