Ліга Європи

Наставник кіпрського клубу поділився своїми думками напередодні гри із українським клубом.

Головний тренер кіпрського АЕКу Хосе Луїс Ольтра прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"У нас дуже важлива, історична гра. Найважливіша, відколи я вступив у на посаду головного тренера, і нам потрібна підтримка всіх наших фанатів. Нам потрібна сильна атмосфера, щоб нам допомагали люди, котрі прийдуть на стадіон. Це буде дуже складна гра, адже у нас дуже добрий суперник. Нічого ще не закінчено у цьому протистоянні. Ми хочемо потрапити до групи Ліги Європи, це дуже важливо для всіх нас, і для цього ми маємо добре зіграти.

Нам потрібні усі наші вболівальники, як і в попередніх іграх люди допомагали нам у скрутну хвилину. Але найголовніше – це робота на полі. Давайте все робити правильно, оскільки нам протистоїть дуже якісна команда. У першому матчі ми провели дуже хороший перший тайм, але у другому ми постраждали. І завтра буде надто складна гра. Нам потрібна хороша атмосфера і щоб люди чинили тиск на суперника, на суддів, щоб підтримували нас у скрутні моменти.

Що до складу команду. Як знаєте, Томович вибув. Трічковські сьогодні не тренувався, але сподіваюся, що він буде з нами. Якщо не від початку матчу, то на заміну. Сьогодні в нього жар, і я чекаю, чи буде він із нами.

Ми на правильному шляху, гравці стають кращими з кожною грою, але нам потрібно вдосконалюватися в захисті, атаці, стандартах та контратаках. Ми на правильному шляху, але нам є що покращувати. Гравці мають якість, і я задоволений складом. Вони хочуть перемагати та грати краще, і вони можуть це зробити. Ми стаємо кращими з кожним днем.

Проти нас завтра буде інша команда, ніж у першій грі. Ми повинні працювати в залежності від того, як діятиме суперник, а вони грають за своєю моделлю. Ми маємо грати, щоб перемогти. Ми знаємо, що нічиєї достатньо, але це небезпечно. Ми повинні грати на перемогу. Ми повинні виявляти індивідуальність, пресингувати, використовувати власні можливості.

Я дуже щасливий, робота на Кіпрі – це великий досвід для мене. Я був здивований, виявивши тут гравців дуже гарного рівня. Я бачив останні ігри чемпіонату минулого року – на Кіпрі хороші команди і це дуже позитивний досвід для мене. Я не в своїй зоні комфорту, тому що зі мною немає сім’ї – це складно, зокрема, через мову, але я щасливий, адже команда дуже серйозна і тут все ідеально. Люди пристрасні та гарячі. Я дуже щасливий тут.

Тренер завжди думає про всі ігри, не тільки про наступну, але для мене важливо у першу чергу те, що буде завтра, а потім подивимося. Доксу бачив у двох минулих матчах, знаю цю команду, але насамперед згадую зараз про СК Дніпро-1. Нам потрібні всі гравці нашої команди, але я ще раз говорю… у моїй свідомості зараз лише СК Дніпро-1, а потім Докса, яка є гарною командою", - наводить слова Ольтри прес-служба дніпрян.

Нагадаємо, матч АЕК – Дніпро-1 відбудеться у четвер, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь кіпріотів.