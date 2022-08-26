Ліга Європи

Наставник кіпрського клубу поділився своїми емоціями після гри із Дніпром-1.

Головний тренер кіпрського АЕКу Хосе Луїс Ольтра прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"У мене не так багато слів, тільки одне слово — дякую. Насамперед гравцям, які показали, що вони смілива команда. Вони хотіли увійти в історію, і їм це вдалося. Велике спасибі фанатам за чудову підтримку. Їм сподобалося, як і нам. Ми насолоджуємося цього вечора, відпочиваємо і відразу після цього будемо думати про наступну гру.

Я дуже щасливий, цей результат був дуже важливим. В ідеалі було б виступати у групі Ліги чемпіонів, але Ліга Європи — це також великий турнір, і ми матимемо можливість змагатися з великими суперниками. З цього моменту ми маємо перевернути сторінку.

По грі нам трохи пощастило у першому таймі, оскільки суперник мав моменти. Я радий за всіх, особливо за поведінку гравців на полі. У перерві я сказав їм, що не задоволений їхньою грою у захисті, і мені сподобалося, що у другому таймі вони зібралися та додали", — наводить слова Ольтри прес-служба АЕКу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу АЕК – Дніпро-1.