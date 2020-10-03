Украина: Вторая лига

Криворожане не сыграют против Таврии в ранее запланированные сроки.

Профессиональная футбольная лига удовлетворила просьбу Кривбасса о переносе матча пятого тура Второй лиги против Таврии, сообщил официальный сайт организации.

Причиной стало заболевание 11 игроков Кривбасса коронавирусом. Новая дата матча будет определена позже.

Ранее ПФЛ перенесла матчи Первой лиги Кристалл – Альянс и ВПК-Агро – Оболонь, а также встречу Второй лиги между Черниговом и Оболонью-2. Во всех случаях причиной стал Covid-19.

ВПК-Агро не смог по этой же причине сыграть и в матче Кубка Украины против Олимпика. Дальнейшая судьба матча пока неизвестна.