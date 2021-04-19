Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.
Рубикон - Карпаты Львов, ФК Рубикон
19 апреля 2021, 11:45
Сегодня, 19 апреля, пройдет поединок 18-го тура Второй лиги в группе А, в котором киевский Рубин встретится со львовскими Карпатами.
После 16 игр Рубикон занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков, а у Карпат всего лишь семь баллов после 15 игр и последняя, 13-я строчка.
Следить за событиями поединка Рубикон — Карпаты Львов вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 19 апреля, в 13:00 по киевскому времени: