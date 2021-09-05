Украина

Лидер сборной Украины высказался о прошедшем поединке.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничейный результат в игре против сборнйо Франции в отборе на ЧМ-2022.

"Игра с Казахстаном и Францией – два разных поединка. С первыми мы должны были больше владеть мячом, атаковать, сегодня – обороняться, терпеть и ждать свой шанс. Мы понимали перед игрой, что французы будут больше владеть мячом. Обороняться и ждать свой шанс.

С такой командой, как Франция, бесполезно пытаться играть первым номером. На данный момент мы можем играть пока только так. Мы все понимали, что игра с Казахстаном это не тот результат, который нам нужен. Конечно мы получили порцию критики. И она была заслуженной.

Понимали, что если проигрываем сегодня, то шансов у нас никаких не будет. В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на чемпионат мира".

"Вторая комбинация со штрафным от Цыганкова – от предыдущего тренерского штаба. Он ее наигрывал. Мы решили попробовать ее. Я сказал Степаненко перед штрафным, чтобы он сделал блок, а Цыганкову с Шапаренко попробовать этот штрафной исполнить, потому что была свободная зона.

Атмосфера в команде хорошая, как и всегда. В сборной не может быть плохой атмосферы. Мы понимаем, куда мы приезжаем. Никто не обижается, все парни держатся вместе".

"Нелегко приезжать к новому тренерскому штабу, с новыми требованиями. Полным составом мы собрались только за день до игры с Казахстаном. Тренерскому штабу не хватило времени сделать что-то новое.

На следующем сборе будет немного полегче. У Андрея Николаевича одни требования, у Александра Васильевича – другие. Нужно привыкнуть", — сказал Ярмоленко.

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