ЧМ-2022. Отбор 05 сентября 2021, 00:15 Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче с Францией? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке отбора на ЧМ-2022. Сборная Украины, УАФ 05 сентября 2021, 00:15 Сборная Украины сыграла вничью с Францией на стадионе НСК Олимпийский в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре (1:1). Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Александра Петракова в минувшем поединке с французской сборной. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Франция вы можете на Football.ua. Команды Украина Франция Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте