ЧМ-2022. Отбор

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией на стадионе НСК Олимпийский в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре (1:1).

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Александра Петракова в минувшем поединке с французской сборной.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Франция вы можете на Football.ua.