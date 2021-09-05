ЧМ-2022. Отбор

Украинский защитник высказался о ничьей с Францией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией на стадионе НСК Олимпийский в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре (1:1).

Центральный защитник "желто-синих" Илья Забарный поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"В каком то смысле ничья – это успех, но мы заслуживали победить, играли в хороший футбол. Должен был забивать в том моменте в первом тайме.

Главная установка была играть на контратаках через фланги, так и вышло. На поле отдали все силы. Возможно, Франция не так играла, как обычно, но мы смотрим в первую очередь на себя.

Мы выходили играть только на победу. Результатом довольны, ведь это чемпион мира, но хотелось большего", — заявил Забарный в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Франция вы можете на Football.ua.