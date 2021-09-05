ЧМ-2022. Отбор

"Желто-синие" сыграли в пятую ничью в отборе на ЧМ-2022.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией на стадионе НСК Олимпийский в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре (1:1).

Для "желто-синих" этот ничейный результат стал пятым в текущем квалификационном раунде, ввиду чего после пяти матчей украинская команда занимает третью строчку в таблице D.

Лидером квартета по-прежнему остается сборная Франции, которая набрала девять очков в пяти поединках. Также по дополнительным показателям опережает Украину сборная Финляндии, у которой пять набранных пунктов в трех встречах.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Франция вы можете на Football.ua.