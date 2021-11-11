ЧМ-2022. Отбор
На матче Турция — Гибралтар будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.
Сергей Бойко, ФК Динамо Киев
11 ноября 2021, 16:58
Поединок отборочного этапа ЧМ-2022 меду сборными Турции и Гибралтара будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
На линиях помогать главному арбитру будут его соотечественники — Владимир Володин и Виктор Нижник, а четвертым арбитром назначен Виктор Копиевский.
За систему ВАР будет отвечать Евгений Арановский, которому будет помогать Виктор Матяш.
Матч Турция — Гибралтар состоится в субботу, 13 ноября, в 19:00 по киевскому времени.
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