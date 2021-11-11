ЧМ-2022. Отбор

На матче Турция — Гибралтар будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

Поединок отборочного этапа ЧМ-2022 меду сборными Турции и Гибралтара будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На линиях помогать главному арбитру будут его соотечественники — Владимир Володин и Виктор Нижник, а четвертым арбитром назначен Виктор Копиевский.

За систему ВАР будет отвечать Евгений Арановский, которому будет помогать Виктор Матяш.

Матч Турция — Гибралтар состоится в субботу, 13 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

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