ЧМ-2022. Отбор

Фахівець дав коментар щодо майбутніх зборів.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував майбутній збір збірної України перед поєдинком проти Шотландії.

"Передусім хочеться подякувати президенту УАФ Андрію Павелку й президенту УЄФА Александеру Чеферіну за організацію цього важливого для національної команди України збору, а також керівництву держави, яке дало нам дозвіл на тимчасовий виїзд з України для того, щоб відстоювати її інтереси за кордоном.

Раніше, під час зустрічі з очільником УАФ, я попросив дати мені можливість зібрати команду 29 квітня, оскільки, як відомо, ми пропустили березневі дати ФІФА через вторгнення російської армії в Україну, а тому футболісти абсолютно позбавлені ігрової практики. Саме тому важливо зібратися 29 квітня, щоб ми змогли як слід підготуватися до надважливого матчу із Шотландією та наступних офіційних ігор. У червні на нас чекає насичений ігровий календар, а тому звичного за часом збору буде замало. Тому дуже вдячний особисто президенту УЄФА за сприяння й можливість зібратися в чудовому тренувальному центрі поблизу рідної для нього Любляни".

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"Я хочу подякувати Динамо та Шахтарю та особисто їхнім головним тренерам та президентам. Клубні збори допоможуть гравцям національної команди підійти до початку нашого тренувального циклу в кращих кондиціях. Це важливо, що клуби зібралися раніше, а футболісти отримають ігровий тонус. А 29 квітня ми вже всі разом почнемо напрацьовувати варіанти ведення гри проти суперників, кожен з яких має відмінний від іншого ігровий стиль.

Ми звернулися з проханням до УЄФА організувати нам матчі в наступні дати: 2-го, 6-го, 10-го та 14 травня. Після цього, 15—16 травня, я планую дати хлопцям два вихідні, аби вони могли зустрітися із сім’ями. А із 17 травня до нас почнуть приєднуватися перші легіонери, в яких на той час закінчяться ігри в клубах. Одними з перших зможуть приїхати Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук…

Пізніше приєднається решта хлопців, час прибуття яких у тому числі залежатиме й від успішності виступу їхніх клубів в єврокубках. Взагалі ж хочу наголосити, що на цьому зборі багато гравців, в яких, скажімо так, був брак практики в клубах, отримають чудовий шанс поборотися за місце у складі головної команди країни", — сказав Петраков.