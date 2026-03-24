Сергій Чоботенко розповів про поточну ситуацію у чемпіонаті України.

Захисник Полісся Сергій Чоботенко прокоментував боротьбу за призові місця в українській Прем'єр-лізі, а також оцінив минулу гру з київським Динамо та розповів про поради від президента клубу Геннадія Буткевича.

"Є чотири команди, які боряться за найвищі місця. Зараз залишилося дев'ять турів і ось це буде дев'ять фіналів. Хто витримає це, перш за все, морально та психологічно і буде в кращій формі – той наприкінці і буде з медалями.

Дійсно другий тайм проти Динамо був провальний для нас. Не знаю, чому. Можливо, події у першому таймі далися взнаки. У психологічному плані. Було багато емоцій, скажімо так, які нам не допомогли на футбольному полі. Були емоції між собою і це було видно на футбольному полі. Чому вони були – це вже наша внутрішня кухня. Ми розібралися з цим. Але є люди, які можуть впливати на ось ці емоції, коли є такі гострі моменти, які можуть змінити гру… Наприклад, відмінили гол, або там червона картка — то все це підсвідомо впливає. Звісно треба працювати, щоб жодні моменти не впливали на команду і команда закривала ці матчі не залежно від того – арбітри проти тебе чи ні. Треба рости у цьому плані і не зважати на дії, скажімо так, третіх сторін.

Життєві уроки президента? Геннадій Буткевич — це як наш ментор і почути від такої людини якісь поради – це дуже цінно. Людина прожила таке життя і досягла таких висот у бізнесі, та й всюди досягла. Коли він приїздить до нас – то завжди дає якісь поради, розказує історії зі свого життя. Повторюсь, це для нас дуже цінно. Він з нами проводить дуже багато часу. Кожен тиждень – якщо у нас домашня гра – він з нами на заїзді.

Олександр Усик – це людина, яка буде відстоювати наші права за справедливість. Людина, яка абсолютний чемпіон світу. Спорт – це завжди боротьба, але зараз він буде допомагати у спорті і боротися не зі спортом.

Ми Борю Крушинського між собою називаємо конячкою. У нього здоров’я... А ще неймовірна швидкість. Це людина, яка може взяти м’яч і від своїх воріт до інших пробігти на одній швидкості і ще й захисника на себе посадити. Він заслуговував на цей виклик до національної збірної ще раніше. Тому тільки бажаю удачі – вийти і добре зіграти. Ніхто не міг подумати, що лівий захисник це може бути його позиція. Він грав і інсайда, він грав і вінгера. Але ось позиція лівого захисника його розкрила.

Синергія із Сарапієм та шлях до збірної? За Едіка Сарапія можу сказати, що дуже радий, що його викликали до національної збірної. Те, як він провів ці трохи більше ніж пів року – він заслужив бути у збірній. Ми один одного розуміємо не те, що з напівслова, а з напівпогляда. З ним комфортно грати і це впливає на полі на результат.

Краще сказати, що Руслан Ротань не змінив, ніж що він змінив. Кожен футболіст знає, що робити на полі у кожній конкретній ситуації. Ми це називаємо між собою механізми гри. Кожен футболіст на своїй позиції знає, в залежності від ситуації, що саме треба робити. Коли ми це все зрозуміли – і грати стало легше, і футбол гарний, і є результат", — наводить слова Чоботенка прес-служба клубу із посиланням на програму Футбол 360.

Після 21 туру Полісся набрало 42 очки і посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на п'ять балів, але "гірники" мають гру в запасі. У Динамо позаду 41 очко.