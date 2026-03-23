Матч-реванш скандального протистояння УПЛ, але у товариському форматі.

Під час міжнародної паузи Динамо проведе контрольний поєдинок проти житомирського Полісся. Про це повідомляє пресслужба біло-синіх.

Чимало гравців київського клубу отримали виклики до національних збірних, тож команда працює в обмеженому складі. Футболісти, які не задіяні у збірних, отримали кілька днів відпочинку після перемоги над Олександрією (5:0) у матчі, що відбувся 19 березня.

Після вихідних команда повернулася до тренувального процесу та продовжує підготовку у звичному режимі. У суботу, 28 березня, Динамо проведе товариський матч проти Полісся. Гра відбудеться на клубній базі киян, початок — о 14:00.

Нагадаємо, нещодавно команди зустрічалися в межах чемпіонату України — 8 березня Динамо перемогло з рахунком 2:1, проте той матч запам'ятався скальним суддівством.