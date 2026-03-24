Ще три клуби чемпіонату хочуть реформ у суддівстві УПЛ.

СК Полтава, Колос та Металіст 1925 підтримали ініціативу житомирського Полісся щодо реформ у суддівстві чемпіонату України.

"СК Полтава підтримує ініціативу клубів Української Прем’єр-ліги щодо необхідності системних змін у суддівському корпусі українського футболу.

Ми поділяємо занепокоєння футбольної спільноти з приводу численних суддівських рішень, які мають безпосередній вплив на перебіг і результати матчів. Систематичні помилки арбітрів підривають довіру до змагань, викликають обґрунтовані запитання з боку клубів, гравців і вболівальників та негативно впливають на імідж українського футболу.

За час виступів у професіональних змаганнях ми неодноразово стикалися з упередженістю та некомпетентністю суддівського корпусу, відповідальності за яку так і не поніс жоден арбітр. СК «Полтава» переконаний, що подальший розвиток футболу в Україні неможливий без справедливого, професійного та неупередженого суддівства. Прозорість процесів, послідовність у прийнятті рішень і відповідальність арбітрів за свої дії повинні стати фундаментом функціонування всієї системи. Особливої актуальності ці питання набувають в умовах, коли клуби продовжують розвивати футбол, інвестують у команди та інфраструктуру в надскладний для країни час. За таких обставин якісне суддівство є не лише вимогою справедливості, а й необхідною умовою збереження конкурентного балансу та довіри до чемпіонату.

Ми підтримуємо ініціативу клубів УПЛ щодо реформування суддівської системи та закликаємо керівництво Української асоціації футболу і Комітет арбітрів до відкритого діалогу з клубами. Вважаємо, що настав час для комплексних змін, які забезпечать підвищення якості арбітражу та відповідатимуть сучасним стандартам європейського футболу", — йдеться у заяві СК Полтава.

Заява Металіста 195 свідчить наступне: "ФК Металіст 1925 ознайомився із заявою ФК Полісся та підтримує ініціативу щодо необхідності стратегічних змін у розвитку суддівського корпусу українського футболу.

Наш клуб уважно стежить за подіями, пов’язаними із суддівством у матчах Української Прем’єр-ліги та приєднується до звернення житомирського клубу до голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль у зв’язку з грубими та результативними помилками арбітражу, що мали місце у матчі 19-го туру УПЛ Полісся – Динамо зокрема та інших поєдинках Української Прем’єр-ліги.

Систематичні помилки арбітрів, які впливають на результат матчів, призводять до зниження довіри до інституту суддівства з боку клубів, футболістів і вболівальників. Ми переконані, що український футбол потребує прозорих і послідовних рішень, які забезпечать об’єктивність та справедливість на полі.

ФК Металіст 1925 виступає за відкритий діалог і підтримує кроки, спрямовані на підвищення якості арбітражу, прозорість процесів та відновлення довіри до суддівського корпусу".

Насамкінець заява Колоса: "Футбольний клуб Колос підтримує ініціативу ФК Полісся щодо оновлення суддівської системи в українському футболі. Як і вся футбольна українська спільнота, ми переконані, що ця система потребує кардинальних змін і комплексного реформування.

Розвиток професійного футболу в Україні, його привабливість у Європі та світі, неможливий без чесного суддівства та прозорої системи. Це взаємопов’язані речі. Рівень суддівства повинен зростати одночасно із рівнем чемпіонату України і сприяти розвитку футболу, а не гальмувати інші процеси.

Клуби УПЛ витрачають великі кошти на утримання команд, інфраструктури та розвиток. Під час війни ці витрати збільшуються в кілька разів, пов’язані з військовою агресією росії. Тому, ми важаємо, що саме зараз клуби заслуговують на якісне суддівство та прозорі процеси в цій сфері футбольної складової.

Футбольний клуб Колос готовий до конструктивного діалогу та активної участі в процесі реформування українського суддівства".

Раніше ініціативу "вовків" підтримали Верес, Оболонь та Кривбас.