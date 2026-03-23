Житомиряни пішли в атаку.

Житомирське Полісся на власних офіційних ресурсах опубліковано спільне звернення президента клубу Геннадія Буткевича та першого віцепрезидента Олександра Усика до голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль.

Мотивом представників "вовків" стали, на їхню думку, грубі та результативні помилки арбітра матчу Полісся — Динамо (1:2) в дев’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги, після якого головний арбітр тієї зустрічі Микола Балакін та арбітр VAR Денис Шурман проходили поліграф.

"У зв’язку з допущенням грубих та результативних помилок арбітром VAR Денисом Шурманом у матчі 19-го туру чемпіонату України між ФК Полісся (Житомир) та ФК Динамо (Київ), а саме:

- на 21-й хвилині — безпідставно не зарахований гол ФК Полісся;

- на 45+3-й хвилині — відсутність очевидного дисциплінарного покарання гравця ФК Динамо (Київ) Крістіана Біловара за грубий фол із ризиком завдання серйозного ушкодження гравцю команди-суперника.

Відповідно до офіційних роз’яснень УАФ, вищезазначені рішення були визнані помилковими Головним експертом з арбітражу Ніколою Ріццолі.

Вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги ФК Полісся у матчі з прямим конкурентом.

У зв’язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана — пожиттєво", — ідеться в заяві представників Полісся.

Нагадаємо, що УАФ після того матчу опубліковувало записи перемовин арбітрів у суперечливих епізодах.