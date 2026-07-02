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Турецький фахівець оцінив рівень зарплат в УПЛ та турецькій Суперлізі.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, скільки "гірники" витрачають на зарплати гравців основної команди за один сезон, порівнявши їх з рівнем грандів турецької Суперліги.

"Наш загальний бюджет на зарплати становить 17 мільйонів євро. Загальна сума, яку ми виплачуємо всім футболістам – 17 мільйонів євро.

Це навіть менше, ніж зарплатний фонд лише стартового складу Галатасарая чи Фенербахче? Але футбол є футбол. Це гра, яку не можна вимірювати грошима. Я не вважаю такий підхід правильним. Чому? Тому що Галатасарай, Фенербахче і Бешикташ мають величезний потенціал. Вони грають на заповнених стадіонах, мають великих спонсорів – і це абсолютно нормально. Тому я не думаю, що такі порівняння є коректними. У них зовсім інші умови та інші очікування.

Але в Шахтаря інша стратегія. Клуб вірить, що може конкурувати з найсильнішими, купуючи молодих перспективних футболістів. Там є культура терпіння та культура розвитку гравців. Дарійо Срна сказав мені: "Через шість місяців Лукас Феррейра стане набагато сильнішим". І тепер я дивлюся на Дарійо й думаю: Лукас Феррейра – справді чудовий футболіст. Але чи чекатимуть у Бешикташі шість місяців, поки новачок адаптується? Ні, не чекатимуть.

Але я поважаю й тих, хто не готовий чекати. Це просто інша культура, інший погляд. Адже футбол – це розвага, чи не так? Ми любимо його саме таким. Ми пристрасні вболівальники, пристрасні люди. Так ми й живемо.

Якось я запитав Дарійо: "Що мені робити? Що ти порадиш?". Він відповів: "Арда, грай у футбол Шахтаря. Грай у свій футбол. Ніде не відступай і не сідай глибоко в оборону. Ми будемо з тобою. Переможеш чи навіть пропустиш п’ять м’ячів – усе одно грай у футбол Шахтаря". Наприклад, у матчі проти Крістал Пелес ми перевершили суперника за всіма фізичними показниками. І це була команда англійської Прем’єр-ліги.

Нашим футболістам лише по 18 років. Вони ще не завершили свій фізичний розвиток. Спортивні науковці знають це набагато краще за мене. Пік фізичної форми зазвичай припадає на 27–28 років і може тривати вже після цього, у тридцятирічному віці. Саме тоді анатомічна будова, м’язова система та фізичний стан повністю формуються. І попри це ми змогли показати такий рівень із командою, яка ще перебуває в процесі розвитку. Ми володіли м’ячем і створили багато справді небезпечних моментів. Саме тому хочемо й надалі грати в такий футбол", — сказав Туран в ефірі Youtube-каналу KAFA Sports.

Раніше повідомлялося, що Туран викликав 34 футболісти на літні збори Шахтаря.