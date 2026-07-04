Україна

Спаринг у Туреччині відбудеться в неділю, 26 липня.

Визначився один із суперників Шахтаря на літніх зборах, передає офіційний сайт "оранжево-чорних".

У неділю, 26 липня (20:00), підопічні Арди Турана зустрінуться з Бурсаспором, представником другого за статусом дивізіону Туреччини. Спаринг відбудеться на Матли Ататюрк Стедіум у Бурсі.

"Про решту суперників Шахтаря в літнє міжсезоння буде повідомлено найближчим часом", — додали на офіційному сайті донецького клубу.

Нагадаємо, "оранжево-чорні" продовжили контракт із найкращим бомбардиром юнацького чемпіонату України.