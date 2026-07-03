Україна

Гамбійський форвард Мохамаду Канте залишатиметься гравцем "гірників" щонайменше до літа 2031 року.

Донецький Шахтар офіційно продовжив співпрацю з молодим нападником Мохамаду Канте. Новий контракт із 19-річним гамбійцем діятиме до 30 червня 2031 року.

Форвард приєднався до академії Шахтаря у 2024 році, а вже в сезоні-2025/26 став найкращим бомбардиром Національної ліги U-19. На його рахунку 28 голів у 28 матчах.

Крім того, Канте встановив новий рекорд юнацького чемпіонату України за кількістю забитих м'ячів за один сезон, перевершивши попереднє досягнення нападника Динамо Матвія Пономаренка, який відзначився 24 голами.

У Шахтарі розраховують, що перспективний гамбійський форвард продовжить прогресувати та згодом зможе закріпитися в основній команді.