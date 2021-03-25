ЧМ-2022. Отбор

Иньиго Мартинес шокировал партнеров по национальной команде провокацией арбитра к назначению спорного пенальти в начале второго тайма.

Во второй игровой день квалификации к чемпионату мира-2022 в расписании стояло достаточное количество любопытных противостояний, к числу которых можно было отнести и встречу между Испанией и Грецией в рамках квинтета B. Разумеется, в условиях присутствия сборной Швеции в группе, "Фурия роха" рассчитывала провести свои ключевые противостояния именно против скандинавской команды. Однако, коллектив Джон Ван ’т Схипа, намеревался приложить достаточно усилий для того, чтобы полуфиналисту последнего розыгрыша Лиги наций УЕФА в этот вечер было несладко.

У "эллинов" была достаточно сильная мотивация в этот вечер, помимо очевидного противостояния против статусного оппонента — Греция 25 марта празднует свой День независимости, поэтому успех национальной команды был бы большим подарком для каждого болельщика данной страны. Впрочем, испанцы сделали большую заявку в первом тайме к тому, чтобы испортить торжество своим оппонентам. Практически вчистую у гостей был отобран мяч, а регулярное давление на чужой половине поля не позволяло грекам даже рассчитывать на контратаки.

Разве что, опытный Серхио Рамос парой своих неудачных моментов рисковал привезти выпад на ворота своей команды, но сам же всякий раз и совершал отбор мяча у прорывавшихся в штрафную соперников. Луиса Энрике подобное поведение капитана команды не сильно устраивало, поэтому в перерыве игрок мадридского Реала был заменен на Иньиго Мартинеса, что стало определяющим моментов во всей дуэли. Однако, еще до ухода команд на перерыв, испанцам удалось провести красивый забитый мяч, когда на 33-й минуте Коке забросил мяч в левый фланг штрафной, а Мората в два касания в воздухе переправил его в ближний угол.

Ровным счетом ничего не было у Греции в плане атакующих действий, и были большие сомнения, что ситуация претерпит изменения во втором тайме. Но тут, в игру решил вмешаться главный арбитр. Совершенно точно очевидно — вину с Мартинеса за прыжок внутри своей штрафной в попытке достать мяч снимать точно не стоит. Защитник сумел совершить вынос, но сразу же после этого по инерции угодил под колено Масурасу. Повлиять на свои движения Иньиго не имел возможности, но решение Марко Гуиды повергло в шок — пенальти.

Бакасетас реализовал одиннадцатиметровый мощным ударом по центру ворот, но на празднующих успех греков все смотрели с нескрываемым выражением непонимания происходящего. На этом странности не закончились. Испания шокировала, в первую очередь, своих поклонников реакцию на изменившиеся условия в практически выигранном матче.

Ни одного полноценного момента для взятия ворот после пропущенного гола. Было множество фланговых проходов, передач на обострение без должного завершения и безумное количество брака. Энрике потерял контроль над происходящим на поле, и так и не смог привести свою команду в чувства. Сенсационная потеря очков.

В следующем туре сборная Испании нанесет визит к Грузии, а греки пропустят второй игровой день в квинтете B, после чего примут тех же грузин, но уже на своем поле.Испания — Греция 1:1Коке, 33 — Бакасетас, 57 (пен.)Симон — М. Льоренте, Гарсия, Рамос (Мартинес, 46), Гайя — Коке (Тиаго, 72), Родри, Каналес (Хиль, 64) — Торрес (Оярсабаль, 72), Мората, Ольмо (Педри, 64).Влаходимос — Бакакис, Пападопулос, Цавеллас, Цимикас (Кириопулос, 80) — Манталос (Цолис, 46), Зека, Бухалакис — Лиминос (Сиопис, 46), Бакасетас (Якумакис, 77), Масурас (Фортунис, 65).Предупреждения: Мартинес — Зека, Якумакис.