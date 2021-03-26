ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей отборочного этапа ЧМ-2022.

К концу подошли очередные поединки отборочного этапа к чемпионат мира 2022-го года. Шотландия сыграла вничью на своем поле против Австрии, с которой Украине предстоит встретиться на чемпионате Европы.

Другой соперник подопечных Андрея Шевченко по группе на Евро, сборная Северной Македонии, уступил Румынии со счетом 2:3.

Андорра — Албания 0:1

Гол: Леньяни, 41

Лихтенштейн — Армения 0:1

Гол: Барсегян, 84

Молдова — Фарерские острова 1:1

Голы: Николаеску, 9 — Ольсен, 83

Румыния — Северная Македония 3:2

Голы: Танасе, 28, Михайла, 50, Хаджи, 86 — Адеми, 83, Трайковски, 84

Шотландия — Австрия 2:2

Голы: Хэнли, 71, МакГин, 85 — Каладжич, 55, 80

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