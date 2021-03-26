ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Испании принимала на своем поле Грецию в рамках поединка отборочного этапа на чемпионат мира 2022-го года.

Испанцы смогли открыть счет в первой половине игры усилиями Коке, но пропустили в начале второго тайма с пенальти. Больше счет в матче не менялся.

Обзор матча:

Испания — Греция 1:1

Голы: Коке, 33 — Бакасетас, 57 (пен.)



Испания: Симон — М. Льоренте, Гарсия, Рамос (Мартинес, 46), Гайя — Коке (Тиаго, 72), Родри, Каналес (Хиль, 64) — Торрес (Оярсабаль, 72), Мората, Ольмо (Педри, 64).



Греция: Влаходимос — Бакакис, Пападопулос, Цавеллас, Цимикас (Кириопулос, 80) — Манталос (Цолис, 46), Зека, Бухалакис — Лиминос (Сиопис, 46), Бакасетас (Якумакис, 77), Масурас (Фортунис, 65).



Предупреждения: Мартинес — Зека, Якумакис.