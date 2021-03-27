ЧМ-2022. Отбор
Завершились два матча отбора к ЧМ-2022.
Getty images
27 марта 2021, 20:52
В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 завершилось еще два поединка.
Сборная Беларуси дома в трудном матче одолела Эстонию со счетом 4:2.
За Беларусь двумя голами отличился Лисакович, и по голу забили Кендыш и Савицкий. У Эстонии дважды забивал Аниер.
Беларусь - Эстония 4:2
Голы: Лисакович, 45, 83 Кендыш, 64, Савицкий, 81 — Аниер, 31, 55
Беларусь: Гутор, Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук, Кендыш, Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 58), Лисакович, Лаптев (Кисляк, 46).
Эстония: Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Паскочи, Васильев, Поом, Саппинен (Пури, 79), Аньер, Ващук, Аллику (Ойгус, 62).
Предупреждения: Лаптев (4), Кендыш (18), Кууск (50), Аллику (59), Ойгус (63).
Удаление: Ойгус (77).
Сборная Нидерландов дома обыграла Латвию (2:0).
Бергхюйс вывел хозяев вперед на 32-й минуте, а удвоил преимущество Люк де Йонг на 69-й.
Нидерланды - Латвия 2:0
Голы: Бергхюйс, 32, де Йонг, 69
Нидерланды: Крул, де Лигт, Блинд, Думфрис, Вейндал, де Йонг, Классен (Гравенберх, 79), Вейналдум (ван де Бек, 79), Бергейс (Стенгс, 84), де Йонг (Бабел, 79), Депай.
Латвия: Озолс, Черномордыйс, Юрковскис, Тарасовс, Цыганикс, Камесс (Савальниекс, 79), Икауниекс, Зюзинс (Карклиньш, 46), Улдрикис (Гутковский, 46), Тоберс, Федоровс.
Предупреждения: Икауниекс, Карклиньш, де Йонг.