ЧМ-2022. Отбор

Завершились два матча отбора к ЧМ-2022.

В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 завершилось еще два поединка.

Сборная Беларуси дома в трудном матче одолела Эстонию со счетом 4:2.

За Беларусь двумя голами отличился Лисакович, и по голу забили Кендыш и Савицкий. У Эстонии дважды забивал Аниер.

Беларусь - Эстония 4:2

Голы: Лисакович, 45, 83 Кендыш, 64, Савицкий, 81 — Аниер, 31, 55

Беларусь: Гутор, Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук, Кендыш, Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 58), Лисакович, Лаптев (Кисляк, 46).

Эстония: Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Паскочи, Васильев, Поом, Саппинен (Пури, 79), Аньер, Ващук, Аллику (Ойгус, 62).

Предупреждения: Лаптев (4), Кендыш (18), Кууск (50), Аллику (59), Ойгус (63).

Удаление: Ойгус (77).

Сборная Нидерландов дома обыграла Латвию (2:0).

Бергхюйс вывел хозяев вперед на 32-й минуте, а удвоил преимущество Люк де Йонг на 69-й.

Нидерланды - Латвия 2:0

Голы: Бергхюйс, 32, де Йонг, 69

Нидерланды: Крул, де Лигт, Блинд, Думфрис, Вейндал, де Йонг, Классен (Гравенберх, 79), Вейналдум (ван де Бек, 79), Бергейс (Стенгс, 84), де Йонг (Бабел, 79), Депай.

Латвия: Озолс, Черномордыйс, Юрковскис, Тарасовс, Цыганикс, Камесс (Савальниекс, 79), Икауниекс, Зюзинс (Карклиньш, 46), Улдрикис (Гутковский, 46), Тоберс, Федоровс.

Предупреждения: Икауниекс, Карклиньш, де Йонг.