ЧМ-2022. Отбор

Завершились последние поединки отбора на ЧМ-2022 за 27 марта.

Во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Люксембурга отправилась в гости к Ирландии.

Победителя данного противостояния определил единственный гол, который пришелся на 85-й, а его автором стал полузащитник Жерсон Родригес, выступающий за киевское Динамо.

Таким образом, финальный свисток зафиксировал сенсационное поражение сборной Ирландии со счетом 0:1.

Ирландия — Люксембург 0:1

Гол: Жерсон Родригес, 85

В параллельном матче сильнейшего пытались выявить сборные Словакии и Мальты.

Несмотря на то, что хозяева являлись фаворитами данного противостояния, финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Словакия — Мальта 2:2

Голы: Стерлец, 49, Шкриньяр, 53 — Гебмин, 16, Сетериано, 21