ЧМ-2022. Отбор

Команда Сантуша не удержала победу против дерзкой Сербии.

Во втором туре отбора к ЧМ-2022 сборная Сербии в Белграде принимала фаворита группы — команду Португалии.

Португальцы быстро открыли счет в матче. Силва вырезал идеальную передачу на Жоту, который с близкого расстояния расстрелял ворота Дмитровича. 0:1.

В середине первой половины встречи гости удвоили преимущество. И вновь отличился вездесущий Диогу Жота. Вингер Ливерпуля снова выиграл верх у Миленковича и опять послал мяч в левый угол. Это 0:2. И шансы Сербии на очки в этом матче приблизились к нулю.

В перерыве Стойкович достучался до своих подопечных и на второй тайм вышла совсем другая команда — боевая, дерзкая и не признающая авторитетов. Уже на 46-ой минуте счет стал 1:2. Примечательно, что голевую отдал Радоньич, который провел на поле 30 секунд. А ассистировал он Митровичу. Александар расстрелял ворота Лопеша после флангового навеса.

Португальцы явно не ожидали такого поворота событий и несколько подсели. Моменты у ворот гостей стали возникать чаще, а через 15 минут счет стал равным. Идеальнейшая контратака завершилась передачей все того же Радоньича на Костича, который в ближнем бою переиграл стража ворот португальской сборной. 2:2.

Столь драматичный матч мог и должен был заканчиваться победой Португалии, но отсутствие VAR сказало свое слово в самый неподходящий момент. Да и черт с ним с VAR-ом, но на матчах отбора нет системы фиксации голов. И это, по сути, лишило Португалию победы.

Дело было так: Роналду сумел проткнуть мяч мимо голкипера после длинной передачи с глубины поля. Мяч покатился в сторону ворот, а Стефан Митрович, казалось, с линии его выбил. Но повтор показывает обратное: мяч пересек линию и арбитр отменил чистый гол португальцев. Ошибка рефери? Очевидная, но и винить его не стоит. Именно для таких моментов и придумали Video assistant referee. А так "маємо те, що маємо". Упущенная победа Португалии — 2:2.

Сербия — Португалия 2:2

Голы: Жота 11, 36 — Митрович 46, Костич 60

Португалия: Лопеш — Соареш, Диаш, Фонте, Канселу (Мендеш 72) — Фернандеш (Пальинья 90+1), Оливейра (Санчо 72), Данилу — Жота (Феликс 85), Роналду, Б. Силва

Сербия: Дмитрович — Миленкович, С. Митрович, Павлович — Лазович (Максимович 46), Милинкович-Савич — Гудель, Костич (Ристич 72) — Тадич (Джуричич 82) — Влахович (Радонич), А. Митрович (Йович 88)

Предупреждения: Максимович 57, Митрович 85 — Фернандеш 53, Фонте 54, Роналду 90+4

Удаление: Миленкович 90+2 (прямая красная)