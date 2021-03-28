ЧМ-2022. Отбор

Абсурдная ситуация произошла в игре квалификации к ЧМ.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Сербии выстояла ничью в поединке против Португалии (2:2).

Однако на последних минутах встречи произошел настоящий скандал. Криштиану Роналду забил чистый гол, однако арбитр не засчитал его. Хотя, как вы можете увидеть, решение рефери принял явно ошибочное.

Криштиану Роналду не согласился с решением главного арбитра и побежал апеллировать к лайнсмену, за что получил желтую карточку. Уходя с поля Роналду снял и бросил на газон капитанскую повязку.

Отметим, что Роналду не забивает за сборную Португалии уже четвертый матч подряд. В поединке против Сербии дублем отличился Диогу Жота.

Как считаете вы, Роналду забил чистый гол?