ЧМ-2022. Отбор

Завершились поединки квалификации к ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Австрии переиграла Фарерские острова со счетом

В первом тайме австрийцы забили трижды. На 30-й отметился Драгович, на 37-й забил Баумгартнер, а на 44-й Калайджич. Гости также забили в первом тайме. Автор мяча — Наттестад.

Австрийцы с 4 очками занимают второе место в своей группе. Фаррерские острова пока что четвертые.

Австрия - Фарерские острова 3:1

Голы: Драгович, 30, Баумгартнер, 37, Калайджич, 44 - Наттестад, 19

Австрия: Шлагер, Лайнер (Триммель, 76), Траунер, Ульмер, Алаба (Шопф, 64), Баумгартнер (Онисиво, 76), Гриллич, Забитцер, Шауб (Демир, 85), Драгович, Калайджич (Грегорич, 63).

Фарерские о-ва: Нильсен, Ватнсдаль (Андреасен, 59), Давидсен, Наттестад, Ватнхамар, Ханссон (Ольсен, 81), Ватнхамар (Бьярталуйд, 59), Ольсен (Йоханнесен, 58), Ольсен, Эдмундссон (Кнудсен, 74), Соренсен.

Предупреждения: Гриллич, Ольсен.

Сборная Израиля в параллельной домашней встрече сыграла вничью против Шотландии (1:1).

На 44-й минуте Перц счет открыл. Однако во втором тайме Израиль не сумел удержать преимущество, пропустив от Фрейзера.

Израиль занимает предпоследнее, 5-е место в таблице группы F. Шотландия — третья.

Израиль — Шотландия 1:1

Голы: Перц, 44 — Фрейзер, 56

Израиль: Марциано, Эльхамед, Арад, Тиби, Даса, Перец, Менахем (Кайяль, 79), Натхо (Лави, 63), Соломон, Вейсман (Даббур, 74), Захави.

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Хендри (Кристи, 46), Тирни, Робертсон, Макгинн (Маклин, 74), Мактомини, Фрэйзер (Армстронг, 86), Макгрегор, Хэнли, Адамс (Дайкс, 75).

Предупреждения: Хендри, Перец.