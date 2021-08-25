ЧМ-2022. Отбор

В сентябре шведы проведут три встречи, две из которых в отборочной кампании ЧМ-2022.

Сборная Швеции объявила заявку своей национальной команды на предстоящие отборочные поединки чемпионата мира 2022 года, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба шведского футбольного союза.

В список футболистов, вызванных главным тренером Янне Андерссоном, попали 25 исполнителей.

В сентябре сборная Швеции проведет два отборочных поединка ЧМ-2022 против Испании (2 сентября) и Греции (8 сентября), а также товарищеский матч с Узбекистаном (4 сентября).